Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Denizli'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü yakalandı

Denizli'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:56
Denizli'de
Denizli 'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kayıhan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri 20 ACF 562 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı.
Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis aracına çarpan kamyonet, Necip Ali Caddesi'nde polis ekiplerince durduruldu.
Kamyonet sürücüsü Y.Ü. ile araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Kayıhan, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Haberler
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Gaziantep Belediyesi’nin koronavirüs tablosuyla yaptığı ’esprili’ paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD’ye parça tedarikinde yardımcı olacak Haberler
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:29: Şeker-İş Sendikasından vatandaşlara "ucuz tatlı" uyarısı - Haber 11:29: Manisalı müzik öğretmenlerinden yöresel şiveyle "Evde Kal" türküsü - Haber 11:28: İzmir'de 23-26 Nisan için toplu ulaşım hizmetleri düzenlendi - Haber 11:28: Netflix, Kovid-19'un etkisiyle yılın ilk çeyreğinde abone sayısını 16 milyon artırdı - Haber 11:28: Sivas'ta ev karantinasına uymayan kişiye para cezası - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak - Ekonomi 11:10: Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı - Haber 10:08: Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar - Haber 09:52: Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik - Ekonomi 09:29: Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı - Magazin