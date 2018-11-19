Denizli'de Eğitim Uçağı Düştü; Pilot ve Öğrencisi Aranıyor (6)

'UÇAĞIN KOORDİNATLARI TESPİT EDİLDİ' Denizli
Valiliği'nden yapılan açıklamada, eğitim uçağının Babadağ
ilçesi sınırları içinde dağlık alana düştüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Saat 11.00 civarında Aydın
'dan kalkış yapan sivil eğitim uçağının Babadağ ilçesi sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Düşen uçağın koordinatları tespit edilmiş ancak enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD
ve 112 Acil Servis
ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir" denildi.
DENİZLİ,
Babadağ,Denizli
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:33