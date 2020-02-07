Haberler » Güncel » Denizli'de eğitime kar engeli - Haber

Denizli'de eğitime kar engeli

Denizli'de eğitime kar engeli (2)KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİDenizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

07.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:29
'de eğitime kar engeli (2)
KAR VE SİS ULAŞIMI DA ETKİLEDİ
Denizli'de kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Denizli- Karayolu'nda kar yağışı ve sis etkili oldu. Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasındaki bölümde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı bölgede kontrollerini sıklaştırdı.
Denizli'de eğitime kar engeli

Antalya, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:24:39