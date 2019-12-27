Haberler » Güncel » Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı - Haber

Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı

Denizli'de temel eğitim kursunu tamamlayan Motosikletli Polis Timlerinin motosiklet üzerinde yaptıkları gösteri beğeni topladı.

27.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:29
'de temel eğitim kursunu tamamlayan Motosikletli Timlerinin motosiklet üzerinde yaptıkları gösteri beğeni topladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Motosikletli Timler Amirliğinde görevlendirilen polis memurlarına, Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim personeli tarafından "motosikletli polis timi temel eğitimi" verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Grup Amirliği'nde düzenlenen törenle takdim edildi.
Törende, eğitimi tamamlayan motorize ekipler hünerlerini sergiledi.
Seyir halindeki motosiklet üzerinde çeşitli akrobatik hareketler yapan polisler, renkli görüntüler oluşturdu.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni ekiplerle olaylara daha hızlı müdahale edeceklerini belirtti.
Han, "Denizli'de meydana gelen olayları vatandaşların ihbarlarıyla en seri şekilde değerlendirerek, olay yerine intikal etme açısından motosikletli yunus timlerimiz var. Aralık ayının ilk haftasında başlayan ve 4 haftadan beri süren yunuslarımızın eğitimi bugün itibarıyla sona erdi. Burada önceki yunus ekiplerimizin timine 13 ekip daha dahil etmiş olduk. Amacımız güvenlik hizmetini en seri şekilde verebilmek. Bunun için devamlı kendimizi, personel ve araç yönünden geliştirmeye ve yenilemeye çalışıyoruz." dedi.
Denizli'de eğitimini tamamlayan Yunus Polisleri gösteri yaptı

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2) - Haber
17:20   KAEÜ'nün hedefi Ahiliğin kalite anlayışına ulaşmak - Haber
17:20   Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - Haber
17:20   Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
17:20   Kahta'da otomobilin çarptığı yaya yaranladı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:30:36