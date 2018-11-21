Denizli'de Ekim Ayında Bin 531 Konut Satıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:23



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artarak bin 531 oldu.Yayımlanan istatistik verilere göre, Denizli'de gerçekleşen satışların bin 531'in de 786'sı ilk satış 745'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında azalış göstererek 124 oldu. 124 ipotekli satışın 69'u ilk satış, 55'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 oranında artış göstererek bin 407 oldu. Bu satışların 717'si ilk satış, 690'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 138 bin 471 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ