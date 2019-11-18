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Denizli'de ekim ayında bin 588 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

18.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:57Denizli'de ekim ayında bin 588 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de ekim ayında bin 588 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından açıklanan 2019 yılı ekim ayı bilgilerine göre, konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttığı ve bin 588 konut satışının gerçekleştirildiğini ifade etti. Yücedağ, "Satışlarda 467 konut ilk satış olurken bin 121'i ise ikinci el olarak gerçekleştirildi. Denizli, Türkiye genelinde gerçekleştirilen konut satışlarında yüzde 1,1 pay ile 24'üncü sırada yer aldı.

Kentte ipotekli olan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 466,9 oranında artış göstererek 703 oldu. İpotekli satışların 222'si ilk satış olurken 481'i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. - DENİZLİ

Ekonomi

Kaynak: İHA

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