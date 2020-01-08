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Denizli'de ekmeğe ve simide zam yok

DENİZLİ Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 2020 yılında ekmek ve simide zam yapılmayacağını açıkladı.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:14Denizli'de ekmeğe ve simide zam yok

DENİZLİ Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 2020 yılında ekmek ve simide zam yapılmayacağını açıkladı.

Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, oda binasında basın toplantısı düzenledi. Karadaban, vatandaşların en temel gıda maddesi olan ekmeği en ucuz ve en sağlıklı şekilde üretmek için gayret ettiklerini söyledi. Bu yıl ekmek ve simide zam yapılmayacağını belirten Karadaban, "Ekmeğin ana maddelerine gelen zamların fırıncı esnafımızı zor durumda bıraktığının farkındayız. Ülkenin durumunu göz önüne alarak bizler de milli bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Son zamanlarda bazı illerde ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan düzenlemeler Denizli için geçerli değildir. 200 gram ekmek ve 80 gram simit, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edecek" dedi.Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Karadaban, gazetecilerle birlikte pasta kesti.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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