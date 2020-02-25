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Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
'nin ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'taki fabrikada elektrik ustası olarak çalışan 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu, mermer taşımada kullanılan sabit vince çıkarak buradaki arızayı gidermeye çalıştı.
Çınaroğlu, bu sırada vincin üstünden geçen gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Çınaroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli, Honaz, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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