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Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli kadın bankacı, evinde ölü bulundu. 3 gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınlarının polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Emekli bankacının, düşüp kafasını yere çarptığı tespit edildi.

26.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:27

'nin ilçesinde kendisinden alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Emekli banka çalışanı olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Nuray Ünalmış isimli kadının, düşme sonucu başını yere çarptığı tespit edildi.

EMEKLİ BANKACIDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan (64) 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

DÜŞME SONUCU BAŞINI YERE ÇARPTI

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ünalmış'ı salonda hareketsiz halde yerde buldu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ünalmış'ın, düşme sonucu başını yere çarptığı tespit edildi. Ünalmış'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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