Denizli'de Emekli Öğretmenin Evinin Balkonunda Öldürülmesi

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde yalnız yaşayan emekli kadın öğretmenin evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılanan kiracı ve kardeşi müebbet, diğer 2 sanık ise 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şeker hastalığı nedeniyle engelli raporu bulunan ve evinin balkonunda öldürülen Hamide Çavdar'ın (61) avukatı Ali Coşkun
, gazetecilere, Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 4 sanıklı davada karar çıktığını söyledi.
Mahkeme heyetinin "eylem ve fikir birliği içerisinde tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanıklara önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini belirten Coşkun, daha sonra kiracı Hayati Yadık (23) ve kardeşi Onur Yadık'ın (19) cezasının müebbete çevrildiğini kaydetti. Coşkun, Yadık kardeşlerin işlettiği pidecide çalışan 17 yaşındaki sanıklar M.A. ve H.İ.Y'ye verilen cezanın ise yaşları göz önünde bulundurularak 15 yıla indirildiğini bildirdi.
Öldürülen kadının oğlu Seçkin Çavdar ise 2 sanığın cezasının 15 yıla indirilmesine itiraz edeceklerini dile getirdi.
Olay
Pamukkale'de yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar, 13 Ekim 2018'de gece evinin balkonunda 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis
ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kesen 2 zanlının, zemin kattaki düğün salonunun çatısından daireye tırmandığını, balkona çıkan Çavdar'ı bıçakladıktan sonra kaçtıklarını belirlemişti.
Olayla ilgili kadına ait iş yerinin kiracısı Hayati ve Onur Yadık ile pidecide çalışan 2 personel gözaltına alınmıştı. Zanlıların, kiralama öncesi Çavdar'a verdikleri 20 bin lira güvence bedelini istemeleri nedeniyle yaşanan husumet sonrası cinayeti planladıkları öne sürülmüştü.
Tutuklanan sanıklar hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.
Denizli, Güncel
Kaynak: AA