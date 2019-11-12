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Denizli'de emniyet suçlulara nefes aldırmıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı.

12.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:26Denizli'de emniyet suçlulara nefes aldırmıyor
Emniyet Müdürlüğü kentin 1 haftalık asayiş raporunu açıkladı. 19 bin 730 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında 246 kişi ise çeşitli suçlardan dolayı yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 730 kişi kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olan 246 kişi yakalandı.

Aynı tarihler arasında meydana gelen çeşitli olaylarda kent merkezinde 271 kişi, ilçelerde ise 89 kişi olmak üzere toplamda 360 kişi yakalandı. Asayişe müessir olan ve olaylara karışan 225 şüpheliden 179'u yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 24'ü gözaltına alınarak, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemeler ardından tutuklandı.

Olaylar içerisinde ise, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet bisiklet, çalıntı olarak aranan 1 otomobil, 1 adet tabanca, 2 av tüfeği, 11 adet tüfeğe ait olan fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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