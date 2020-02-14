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Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

14.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:22Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı
'nin ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.

Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Özen'in, eski kız arkadaşını ayrılmak istediği için çıkan tartışmada bıçakladığı öğrenildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan G.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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