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Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı

2. Ticari Yol'dan geçen araçlar Pankart görüntüsü Bazı araçların korna çalması Pankartı asan esnaf Ahmet Altunal konuşma Kuyumcu esnaf Senem Ekmekçi konuşma DENİZLİ - Denizli'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı...

06.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:00
2. Ticari Yol'dan geçen araçlar
Pankart görüntüsü
Bazı araçların korna çalması
Pankartı asan esnaf Ahmet Altunal konuşma
Kuyumcu esnaf Senem Ekmekçi konuşma DENİZLİ - 'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için " uyuyor, kornaya basma" yazılı pankart astı.
Merkezefendi ilçesi Saraylah Mahallesi 2. Ticari Yol'da telefon işiyle uğraşan Ahmet Altunal (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasından rahatsız olduklarını, belediyeye bu konuda başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamayınca kendince bir yöntem geliştirdiğini anlattı.
Hazırlattığı eni 4, boyu 5 metre uzunluğundaki "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankartı bir vinç yardımıyla caddenin ortasına astırdığını dile getiren Altunal, "Burada çok trafik yoğunluğu oluyor. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey hazırladım. Pankart sayesinde korna çalma yüzde 50 azaldı. Yazıyı görenler korna yerine selektör yapıyor." diye konuştu.
Altunal, cadde esnafının kendisine teşekkür ettiğini belirterek, korna sesinin önüne geçebilmek için başka pankartlarda hazırlamayı düşündüğünü kaydetti.
Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı

Denizli, Bebek, Güncel

Kaynak: AA


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