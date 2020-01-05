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Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde ev sahibinin evinden 40 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen kiracısı cezaevine gönderildi.

05.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:12 Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı
'nin ilçesinde ev sahibinin evinden 40 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen kiracısı cezaevine gönderildi.
ekipleri, D.B'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki evinden altın hırsızlığıyla ilgili soruşturma kapsamında alınan parmak izlerinin, kiracısı B.Ş'ninkilerle uyuştuğunu belirledi.
İfadesine başvurulan B.Ş, eve paspasın altına bırakılan anahtarla girdiğini, çaldığı altınları Manisa ve İzmir'deki kuyumcularda bozdurduğunu itiraf etti.
B.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli, Buldan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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