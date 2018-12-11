Denizli'de Ev Yangını

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Karşıyaka
Mahallesi 2187 Sokak'taki iki katlı apartmanın dairelerinin birinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Binadan çıkmak isterken dumandan etkilenen Halil, Ayşe ve Asiye Çıntar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karşıyaka,Pamukkale,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 12:50