Denizli'de ev yangını

Denizli
'nin Buldan
ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Türlübey Mahallesinde Hasan Demir
'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bir süre sonra evi tamamen saran yangına önce Demir'in yakınları ve komşuları müdahale etti.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki kişiye ambulans ekipleri müdahale etti.
Kaynak: AA
Hasan Demir
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