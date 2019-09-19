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Denizli'de ev yangını

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

19.09.2019 17:50Denizli'de ev yangını
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede Gülden Uysal'a ait iki katlı evin bitişiğindeki ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çameli ve Kirazlıyayla şubesi ekipleri sevk edildi.
Eve sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.
Evde hasar oluştu.
Öte yandan itfaiye yetkilileri, yangına müdahale sırasında eşyaları kurtarmak için eve giren Mustafa Uysal'ın, yıkılan çatıdan son anda itfaiye eri tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Denizli, İtfaiye, Çameli, Güncel

Kaynak: AA

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