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Denizli'de ev yangını

Denizli'de meydana gelen yangın sonrası tek katlı ev alevlere teslim oldu.

11.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:48Denizli'de ev yangını
'de meydana gelen yangın sonrası tek katlı ev alevlere teslim oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda büyük panik yaşandı.

Olay, ilçesi Sevdik Mahallesi 2318 Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, Himmet Acan ve ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Kısa sürede evi saran alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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