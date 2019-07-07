07.07.2019 16:46
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Denizli'de ev yangını: 2 ölü

Denizli

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Alikurt Mahallesi'nde iki katlı evin çatı katında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yangında içeride mahsur kalan Mehmet Ali Duran (80) ile eşi Saniye Duran'ı (77) kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Duran çifti, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.
Kaynak: AA
İtfaiye, Denizli, Güncel

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