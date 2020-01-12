Haberler » Güncel » Denizli'de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 16 bin kişinin imdadına koştu - Haber

Denizli'de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 16 bin kişinin imdadına koştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi birimi yaşlı, kimsesiz ve engelli 16 bin vatandaşa hizmet verdi.

12.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:46Denizli'de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 16 bin kişinin imdadına koştu
Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi birimi yaşlı, kimsesiz ve engelli 16 bin vatandaşa hizmet verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 60 araç ve 187 personeliyle ücretsiz hizmet sunuyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen projede ihtiyaç sahibi vatandaşların 226 bin kez ziyaret edildiğini ifade etti.
Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiğini bildiren Zolan, 2019 yılında 6 bin 29 kişiye evde bakım, 7 bin 893 kişiye evde sağlık ve 2 bin 333 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 16 bin 255 vatandaşın imdadına koştuklarını kaydetti.
Zolan, projenin 19 ilçe ve 622 mahallede canla başla hizmet verdiğini belirterek, "Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ekiplerimiz Denizlimiz'in tamamında
yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her zaman hazırız. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin." ifadelerine yer verdi.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58  Bu köyde kimse sigara içmiyor - Haber
15:58  DHA YURT BÜLTENİ-11 - Haber
15:58  İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Haber
15:58  AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un akrabası toprağa verildi - Haber
15:57  İspanya'da aşırı sağdan, sol koalisyon hükümeti karşıtı gösteri - Haber
13:47  Isırmaması için küçük çocuğun ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 16:04:08