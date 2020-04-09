Denizli'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
09.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:08
Denizli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kent meydanında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Delikliçınar Yeni Camisinin etrafındaki banklar güvenlik şeridiyle çevrildi.
Vatandaşların genellikle geçiş güzergahında bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan caminin avlusunun duvarında oturan vatandaşlara polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Ekipler sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Kaynak: AA