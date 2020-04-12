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Denizli'de evlerindeki vatandaşlara belediye desteği

Denizli'de yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen sokağa çıkma yasağının ardından belediyeler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

12.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:18
Denizli'de evlerindeki vatandaşlara belediye desteği
Denizli 'de yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen sokağa çıkma yasağının ardından belediyeler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı tarafından 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik başlattıklarını, karara hemşehrilerinin yoğun bir şekilde uyum sağladığını belirtti.
Zolan, şunları kaydetti:
"Cumartesi erken saatlerden itibaren gerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz gerekse Vefa Sosyal Destek Grubumuzla vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme anlamında seferber olmuş durumdayız. Bunun yanında başta Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), itfaiye, zabıta, sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren birimlerimiz olmak üzere şehrimizde belediye hizmetlerimizin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Fırınlarımız açık, mahalle aralarına kadar gidip dağıtım yapıyorlar. Bu şekilde ulaşılamazsa, vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi veya Alo 153 hattımızı arıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığı ile de ekmeğe ulaşabiliyor."
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde besleme çalışması gerçekleştirdi.
Pamukkale Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de açıklamasında koronavirüsle mücadeleye her yönüyle devam ettiklerini belirterek, "Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla bu sıkıntılı zamanda yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Bunun yanında sokak hayvanlarını da unutmadık. İlçe genelindeki kedi evleri ile köpek kulübelerine mama ve su bırakıyoruz" dedi.
Merkezefendi Belediyesi'nin de talepte bulunan ilçe sakinlerine ekmek dağıtımı yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, Güncel
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