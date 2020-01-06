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Denizli'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

DENİZLİ'de kadın platformu üyeleri, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi.

06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:24 Denizli'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

DENİZLİ'de kadın platformu üyeleri, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi.

Denizli Kadın Platformu üyesi 30 kadın, Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. CHP Denizli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da toplantıya katıldı. Kadınlar toplantı sırasında ellerinde 'Çocuk koruma politikası istiyoruz', 'Şiddetin karşısında, çocukların yanındayız', 'Çocuklarımızın düşlerini karanlığa terk etmeyeceğiz' yazılı dövizler taşıdı. Açıklamayı yapan Denizli Kadın Platformu Sözcüsü Günnur Oymak, "Yapılan araştırmalar, ülkemizdeki erken yaş evliliklerinde, çocukların yüzde 30'undan fazlasının yetişkinlerle imam nikahıyla evlendirildiklerini ortaya koymuştur, Bu durumu, ailelerin rıza ve onayı ile olduğunu açıklamaktadır. Bu durumda, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna, kendinden 15 yaş büyük bir yetişkin erkek tarafından imam nikahı bağlamında bir cinsel taciz uygulandığında, bu eylem suç sayılmayacaktır. Ayrıca bu yasa gerçekleştiğinde, yalnızca erken yaşta, imam nikahı ile gerçekleştirilmiş evlilikler kapsamındaki kişilere değil, kız çocuklarına cinsel tacizde bulunan tüm kişilere de cezasızlık, af getirecektir" diye konuştu.

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise mecliste konunun sadece '15 mi yoksa 18 mi?' şeklinde yaş faktörünün konuşulduğunu ifade ederek, "Daha önce de yasanın çıkması gündeme gelmişti ancak TBMM önünde gösterilen tepkiler nedeniyle bu gerçekleşmedi. 2 yıldır yavaş yavaş toplum buna alıştırılmaya çalışılıyor. Bunun ardından kanun teklifinin şubat ayı başında gelmesi bekleniyor. Biz de bu alanda mümkün olduğunca toplumumuzu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yaşı ne olursa olsun, tecavüze uğrayan bir çocuğumuz tecavüzcüsüyle evlendirilemez. Bu ömür boyu tecavüze uğrayacağı anlamına gelir" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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