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Denizli'de feci kaza...Sürücünün cesedi kaza yerinin ilerisinde bulundu

Denizli'de feci kaza...Sürücünün cesedi kaza yerinin ilerisinde bulundu Sürücünün cenazesi kaza yerinin birkaç metre ilerisinde bulundu Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

10.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:20
Denizli 'de feci kaza...Sürücünün cesedi kaza yerinin ilerisinde bulundu
Sürücünün cenazesi kaza yerinin birkaç metre ilerisinde bulundu
Öğretmenin kullandığı otomobil şarampole devrildi
DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Mustafa Gökhan Göçtü idaresindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Göçtü'nün cansız bedenini kaza mahallinde birkaç metre ilerdeki tarım arazisinde buldu.
Yapılan incelemelerin ardından Göçtü'nün cenazesi Çardak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçtü'nün, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Denizli'de feci kaza...Sürücünün cesedi kaza yerinin ilerisinde bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, 3. Sayfa

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