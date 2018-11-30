Denizli'de Fetö'nün Okul Çalışanları Davasında 49 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Denizli
'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakım evinin yetkilileriyle çalışanlarından oluşan 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakım evinin yetkilileri ve bazı çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam edildi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, iddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapmaları için duruşmaya 3 Aralık
Pazartesi gününe kadar ara verdi. - DENİZLİ
Denizli