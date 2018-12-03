Denizli'de Fetö'nün Okullarında Çalışanlara Yönelik Dava

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:35

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 49 sanığın yargılanmasına devam edildi.Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara karar verdi.Firari sanıklar Ayhan Atmaca, Murat Ağcabay, Özer Ayan, Yakup Yağcı, Muhammet Gürer, Ertan Parmak, Yunus Akelma, Dilek Boz ve İsmet Işıkhan hakkındaki yakalama emrinin devamını ve infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, savunması alınan bazı tutuksuz sanıkların imza atmak şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.Tutuklu sanıkların tutuklunun halinin devamına karar veren mahkeme, davaya ilişkin hükmün gelecek celse açıklanmasını kararlaştırarak duruşmayı 2 Ocak 2019'a erteledi.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı olduğu değerlendirilen kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Özel Serhat Eğitim AŞ ve Çağlar Özel Eğitim AŞ bünyesindeki kapatılan 13 okul ile bir bakımevinin sahibi, ortağı, yöneticisi, sorumlusu ve bazı çalışanlarından oluşan 12'si tutuklu 49 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla dava açılmıştı.