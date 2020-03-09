Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:38
Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1'i özel eğitim kurumunda öğretmen olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1'i özel eğitim kurumunda öğretmen olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
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