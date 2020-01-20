Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 tutuklama - Haberler

Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü tutuklandı.

20.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:28Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 27 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 şahsın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 20:27:21