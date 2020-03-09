Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
09.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:36
Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen biri özel eğitim kurumunda öğretmen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen biri özel eğitim kurumunda öğretmen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
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