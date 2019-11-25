Denizli'de FETÖ operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Denizli
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan A.R'nin adresinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Ankesörlü telefon üzerinden örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu öne sürülen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.