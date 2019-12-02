Haberler » Güncel » Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haber

Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:22Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 Katar, FIFA Dünya Kupası'na özel "2022" şeklinde bina inşa etti - Haber
18:28 FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması sorumlusu ve eşine yeniden hapis cezası - Haber
18:27 Çelik: "Ocak ayında Rusya ile Türk Akım doğalgaz boru hattının açılışı yapılacak" - Haber
18:26 Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY - Haber
18:26 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ı çökertmenin... - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
14:02 PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:34:09