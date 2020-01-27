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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

27.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:48Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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