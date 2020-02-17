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Denizli'de FETÖ'ye 1 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

17.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:56Denizli'de FETÖ'ye 1 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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