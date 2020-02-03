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Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:34Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından, dün kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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