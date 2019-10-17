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Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 16:38Denizli'de FETÖ'ye 6 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, geçen salı günü, kent merkezinde belirlenen 10 adrese operasyon yapıldı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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