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Denizli'de FETÖ'ye yönelik 604 soruşturma devam ediyor

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik halen 604 soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.

03.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:02Denizli'de FETÖ'ye yönelik 604 soruşturma devam ediyor
Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik halen 604 soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana Başsavcılıkça 12 bin 272 soruşturma açıldığı belirtilirken şöyle denildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bu soruşturmalardan 2 bin 483'ünden iddianame, 4 bin 760'ından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 3 bin 245'inde suçun başka başsavcılıklar adli yargı sınırları içerisinde işlendiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı, bin 180'inde başka soruşturmalarla bağlantısı sebebiyle birleştirme kararı verilmiştir. Halen Cumhuriyet Başsavcılığımızca 604 soruşturma devam etmektedir."

Başsavcı, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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