Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTU

Denizli 'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,