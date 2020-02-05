Haberler » Güncel » Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2) - Haber

Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTUDenizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu.

05.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:44Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTU

'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,



Atatürk Caddesi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:18:29