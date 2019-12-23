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Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3)

BİNANIN UÇAN ÇATISI, CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜDenizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'ndeki 6456 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı, fırtınada uçtu.

23.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:47 Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti (3)

BİNANIN UÇAN ÇATISI, CİPİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

'nin ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki 6456 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı, fırtınada uçtu. Çatıdan düşen kalas ve kiremit parçaları, Nail Günenç'e ait park halindeki 20 AZK 79 plakalı cipin üzerine düşü. Araçta hasar meydana geldi. Apartman sakinlerinden Ali Papuç, fırtına nedeniyle günü zor geçirdiklerini belirterek, "Sabah kalktığımızda çatı yerinde yoktu. Fırtınada uçmuş. Komşumuzun cipinin üzerine düştüğünü gördüm. Ürkütücü manzara vardı. O saatte dışarıda kimsenin olmaması olası üzücü durumu önledi" diye konuştu. Fırtına nedeniyle korktuğunu dile getiren Mehmet Ay da "Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,



Yunusemre, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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