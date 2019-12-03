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Denizli'de futbol sahasına düşen kaya parçası korku yarattı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında yapılan dinamitle patlatma sırasında kopan büyük bir kaya parçası, futbol sahasına düştü.

03.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:47Denizli'de futbol sahasına düşen kaya parçası korku yarattı
'nin ilçesinde bir taş ocağında yapılan dinamitle patlatma sırasında kopan büyük bir kaya parçası, futbol sahasına düştü.
Kelkaya Dağı'nda bulunan bir taş ocağında dinamitle yapılan patlatma sonrası fırlayan yaklaşık 4 metre uzunluk ve 3 metre yüksekliğindeki kaya parçası, Aşağıdağdere Mahallesi'ndeki toprak futbol sahasına yuvarlandı.
Muhtar Murat 'nin cep telefonuyla görüntülediği olay, mahalle sakinlerinde korku yarattı.
Jandarmanın da soruşturma yürüttüğü olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muhtar Murat Efe, taş ocağında sürekli dinamitle patlatma yapıldığını, daha önce de ocaktan fırlayan parçaların mahalleye düştüğünü savundu.
Efe, "Dün de top sahasına kamyon büyüklüğünde bir kaya parçası düştü. Ben o anları cep telefonumla kaydettim. Çok korktuk. Kaya parçası 30 metre daha ileri sürüklense evlerimizin üzerine düşecekti. Artık ölüm korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin yardımını istiyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz da büyük bir gürültü duyarak kendisini dışarıya attığını anlatarak, "Çok korktuk. Deprem oluyor sandım. Top sahasına büyük bir taş parçası düşmüş. Biz ölümle burun buruna yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.
Ali Argut ise kayanın düştüğü alanda çocuklarının top oynadığını, her an üzerlerine taş yağacak korkusuyla yaşadıklarını, taş ocağının kapatılmasını istediklerini dile getirdi.

Denizli, Futbol, Honaz, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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