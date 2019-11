Denizli'de günübirlik evlere denetim

Denizli'de, günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde 9 apart sahibine toplam 73 bin 521 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınıklı ve İstiklal mahalleleri başta olmak üzere 18 ayrı adreste günübirlik konaklama amacıyla kiraya verilen apart türü evlerde vatandaşların korunmasına yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde 433 apart kontrol edildi, 8'i yabancı 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri güncel kayıt tutmayan, sistemde kaydı bulunmayan ve kaçak işletmecilik yapan 9 apart sahibine toplam 73 bin 521 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA