Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de günün kahramanı - Haberler

Denizli'de günün kahramanı

Denizli'de yatalak hasta olan kadının evinde çıkan yangında kardeşinin yardım çığlıklarına yetişen komşusu aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek söndürdü.

25.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19Denizli'de günün kahramanı
'de yatalak hasta olan kadının evinde çıkan yangında kardeşinin yardım çığlıklarına yetişen komşusu aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1382 sokak üzerinde ki Apartmanın 2. katında ki dairede meydana geldi. Yatalak hasta olan Fatma Dilek Sözgen'e ait evde mutfakta bulunan aspiratör cihazında elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada evde bulunan kardeşi Melek Hüsünbey dumanları görünce pencereleri açıp bağırarak yardım istedi. Çığlıkları duyan ailenin komşusu Metin Gökçen, otomobilindeki yangın tüpünü alarak evin içine girip yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşların vermesi ile hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri de eve girerek yangına müdahale de bulundu.

Gökçen'in o sırada duyarlı ve cesaretli bir davranış sergilemesi yangının büyümesini önledi.

"Bir çığlık sesi duydum"

Evi yanan yatalak hasta olan Fatma Dilek Sözgen'in komşusu yardım çığlığını duyması üzerine yangını fark ettiğini belirten Metin Gökçen, "Komşusuyum. Okuldan çocuğumun yanından geliyordum. Bir çığlık sesi duydum, komşularda ikinci kattan sesler olduğunu söyledi. Koşup giderek baktığımda ev yanıyordu. Aspiratör tutuşmuş. Acilen arabaya koşarak arabadan yangın söndürme tüpünü alarak bir amcayla beraber müdahale ettik" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:23:54