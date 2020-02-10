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Denizli'de, hastane başhekimi ve müdürün karşılıklı darp suçlaması

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak, yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak hakkında polise şikayetçi oldu.

10.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:51Denizli'de, hastane başhekimi ve müdürün karşılıklı darp suçlaması

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak, yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak hakkında polise şikayetçi oldu. Sağnak da Erkaleli'den darp iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. Hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak ile başhekim Mehmet Erkaleli arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Başhekimin verdiği talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Sağnak, tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına yumruk darbesi aldığı ileri sürülen Erkaleli, hastanede 'beyaz kod' yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun Sağnak da darp raporu alıp, Mehmet Erkaleli'den şikayetçi oldu.Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.



Devlet Hastanesi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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