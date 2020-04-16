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Denizli'de hayvan gübresine gömülen ineği itfaiye kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde hayvan gübresinin biriktirildiği çukurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

16.04.2020 00:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:36
Denizli'de hayvan gübresine gömülen ineği itfaiye kurtardı
Denizli 'nin Çivril ilçesinde hayvan gübresinin biriktirildiği çukurda mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ömerli Mahallesi'nde Erkan Şen'e ait inek, açık alanda büyükbaş hayvanların gübresinin biriktirildiği çukura düştü.
Boynuna kadar gömülen ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan Şen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri ineği kurtarılmak için çalışma başlattı.
Gübreye gömülen inek, iş makinesinin kepçesine binen itfaiye erinin bağladığı kuşak yardımıyla saplandığı yerden çıkartıldı.
Mahsur kalan ineği teslim alan Erkan Şen, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, İtfaiye, Güncel
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