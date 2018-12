Denizli'de 'Her İlçeye Bir Proje' Eğitimleri Başladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan "Her İlçeye Bir Proje" protokolü kapsamında eğitimler başladı.Kentteki bir kolejde yapılan eğitimlerin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, eğitimci İbrahim Coşkun ve öğretmenler katıldı. İmza töreninde konuşan Oğuz "Eğitim anlamında 2023'e hazır bir il olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği büyük olan okul müdürlerimiz ve değerli öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi Değerler Eğitimi ile yetiştiriyoruz. Değerlerini bilen, değerleri ile yaşayan bir neslin ülkemizi daha da kalkındıracağına inanıyorum. GEKA Teknik Destek programı ile hibelendirilen 'Her İlçeye Bir Proje' projesi ile her ilçeden KA1 ve KA2 projeleri için toplamda 70 gönüllü ve proje yazmaya istekli öğretmenimize Erasmus+ projesi yazma eğitimi ve ardından proje danışmanlığı eğitimlerimiz başladı. Eğitimler birer hafta olarak iki kısımdan oluşuyor. Projemizle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ projelerindeki kabul edilme oranı arttırma hedeflendi. Eğitimleri veren İbrahim Çoşkun'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Oğuz'un konuşmasının ardından öğretmenlere Erasmus+ projeleri yazma eğitimi eğitimci İbrahim Coşkun tarafından verildi.Bir Avrupa Birliği hibe kaynağı olan Erasmus+ programı öğretmen ve öğrenciler için çok çeşitli imkanlar sunacak. Erasmus+ projesi hazırlamak ve yürütmek öğretmenlere yeni mesleki ve kişisel yeterlikler kazandırdığı gibi öğrencilere de yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor. Erasmus+ projelerine dahil olan okullar yeni fikir ve yönelimlerle eğitim-öğretim süreçlerini çeşitlendirecek. - DENİZLİ