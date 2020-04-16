Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi

Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?

16.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:12
Denizli 'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi
Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli
Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için özel atık kutuları yerleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları başta olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi. Ekipler günlük olarak toplanacak atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda atık kutuları hastanelere ve halkın yoğun olduğu meydanlara özel atık kutuları yerleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların maske, eldiven başta olmak üzere kişisel temizlik hijyen ürünlerinin o bölgelerde yer alan atık kutularına atarak duyarlı davranmaya davet etti.

Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, maske ve eldiven atıkları ile ilgili vatandaşların evlerinde sağlıklı bir yöntem izleyerek, kendi sağlıklarına yönelik zarar vermeden atıklarını çöpe atmalarının yolunu açıkladı. Buna göre eldiven, maske ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkları, balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanması ve her temas halinde ellerin 20 saniye boyunca bol sabunlu su ile yıkanması belirtildi. Küçük miktarlar halinde biriktirilen torbalar ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbayı günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerildi. Denizli’de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:44: Karsan Otomotiv, üretimin kısmi olarak başlamasına karar verdi - Haber 22:44: Antalya'da karantinaya uymayan 83 kişiye 261 bin 580 lira cezai işlem uygulandı - Haber 22:43: 81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haber 22:40: Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı - Haber 22:40: Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 22:23: Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber