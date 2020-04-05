Denizli'de hırsızlık yaptığı iddia edilen karı koca yakalandı
Denizli'nin Acıpayam ve Tavas ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
05.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:40
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler 2 ay süresince 13 farklı eve girdiklerini tespit ettiği S.M (37) ile eşi E.M'nin (35) fark edilmemek için 10 yaşındaki çocuklarıyla birlikte hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.
Ele geçirilen 4 av tüfeği, 2 tabanca, 6 büyük altın, uydu cihazı, 3 elektrikli süpürge, 2 ütü, mutfak tüpü, ayakkabı, 2 kutu bal, 1 bidon zeytin yağı, alkol, matkap, delici alet, mutfak robotu, ağaç kesme motoru, oyuncak araba ve kamyon, 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıya ev hapsi verildi.
Kaynak: AA