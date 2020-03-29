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Denizli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Denizli'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

29.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:42
Denizli 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede çapa makinesi ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler 16 farklı güvenlik kamerası kayıtlarını yaklaşık 37 saat inceleyerek hırsızlık zanlısı 5 kişinin bulundukları adresleri belirledi.
Jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, İ.K. (40), Ü.B. (44), İ.İ. (47), A.A. (56) ve N.D. (64) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıya ev hapsi verildi. Denizli’de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Güncel

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Denizli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 5 kişi yakalandı

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