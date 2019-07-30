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Denizli'de hurda deposunda yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan ve hurda araçların bulunduğu depoya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.07.2019 20:10 Denizli'de hurda deposunda yangın
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan ve hurda araçların bulunduğu depoya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karakurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Ünal Akbaş'a ait hurda araçların olduğu depoya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Hurdaya ayrılan 2 minibüs, 2 kamyonet ve 1 otomobil ile kullanımda olan kamyonet, jeneratör ve kompresör tamamen yandı. Depodaki 3 araçta da hasar meydana geldi.

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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