Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşı karşıya gelerek, arbede çıkardılar. Arbede kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çivril ilçesinin Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan aile sokakta karşı karşıya geldi. Olay kısa sürede arbedeye dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE EVE ATEŞ AÇTILAR

Yaşanan kavgadan kısa bir süre sonra, Adlım ailesinin evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde bulunan, Süleyman (54), Gonca (22), Ferdi (29), Eşref Adlım (38) ve Ekrem Ağım (17) açılan ateşte tüfekten çıkan saçmalar ile hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tüfekle birlikte 3 kişiyi gözaltına alındı.