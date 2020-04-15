Denizli’de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada bir kişi yaralandı. Çevik kuvvet ekipleri nezaretinde polisin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı sokakta oturan iki aile arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gençler arasında başlayan tartışmaya aile üyeleri ve yakınları da dahil olunca olay kısa sürede sokakta taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafları ayıramayınca bölgeye 10'a yakın takviye ekip sevk edildi. Bölgeye gelen onlarca polis ekibi kısa sürede durumu kontrol altına alarak tarafları ayırdı.

2 AİLE ÜYESİ BALKON VE PENCERELERDEN BİRBİRİNE SATAŞTI

Evlerine giden 2 aile üyesi de balkon ve pencerelerden bir birlerine sataşıp, küfürler etmeye devam edince bölgeye çevik kuvvet ekibi istendi. Mahalleye gelen çevik kuvvet sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, 2 ailenin ve yakınlarının bir birlerine yaklaşmamaları içinde tarafların oturdukları apartmanların arasını kalkanlar ile kapattı. Sonrasında ise polis ekipleri aile üyelerinin evlerine giderek konuşup sakinleştirmek için uğraştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kavga esnasında İ.G. isimli bir genç atılan taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın durumunun iyi olduğu bildirildi.